Махинации Салима Муслимова: как в Минтруда собирали дань с малого бизнеса?

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в превышении служебных полномочий и присвоении 27 миллионов манатов бюджетных денег, а также во взяточничестве.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в процессе были допрошены свидетели. Сначала в качестве свидетеля давал показания Бахтияр Искендеров, экс-замначальника управления строительства министерства Натига Азизова. В 2016 году он являлся членом тендерной комиссии.

Судья сообщил, что на строительство социальных домов в 2014 году из государственного бюджета было выделено 20 миллионов манатов. И попросил свидетеля уточнить, какие работы должны быть выполнены в обмен на выделенные деньги.

Искендеров сообщил, что деньги потратили на строительство социального жилья, но подробностей он не знает.

Информация, представленная свидетелем, расходилась с показаниями, данными следствию, поэтому в суде озвучили именно последние. Следователям Искендеров сообщил, что все тендеры на строительство домов были официально реализованы. Работами по поручению Салима Муслимова занимался Натиг Азизов.

После выступил свидетель Махир Шукюров, сотрудник Государственной инспекции труда, ранее работавший начальником государственной инспекции труда №11, отвечающей за Сальянский, Ширванский, Нефтчалинский и Гаджигабульский районы. На следствии он рассказывал, что в мае-октябре 2014 года через заведующего сектором Эмиля Аллахвердиева отправил начальнику Госинспекции труда министерства Фуаду Ализаде 4 тысячи манатов.

Свидетель, несмотря на предупреждение прокурора, свои показания на следствии не подтвердил, он сказал, что никому взяток не давал.

Свидетель Вугар Абдуллаев сообщил, что в 2014-2016 годах работал в государственной инспекции труда № 2, отвечающей за Бинагадинский и Абшеронский районы: «Нашим начальником был Фуад Ализаде. Работа заключалась в проверке предприятий».

Этот свидетель также опроверг показания, данные следствию. В них он сообщал, что ежемесячно через Эмиля Аллахвердиева платил 25 тысяч манатов Фуаду Ализаде. Последний деньги передавал Салиму Муслимову.