Украинские войска уничтожили базу ФСБ в Мелитополе

По его словам, россияне в панике перемещают свои войска в другие точки и населенные пункты.

«ВСУ ударили по гостинично-ресторанному комплексу, в котором обустроились сотрудники ФСБ, отвечавшие за аналитику и ведение баз данных. В субботу и воскресенье ВСУ устроили «фейерверки» оккупантам. Их потери за выходные составили десятки погибших и более 200 раненых. Мы видим, что их ПВО не сработала. И теперь у них паника. Они не понимают, что делать. Со вчерашнего утра они занимаются опрокидыванием своих военных группировок в другие места, чтобы пытаться скрыть их. Я бы не говорил, что они убегают – они передислоцируются», - отметил Федоров.

Он сообщил, что украинские войска также ударили по блокпосту россиян в 20 км от Мелитополя, а также уничтожили место базирования радиолокационной станции, с помощью которой россияне отслеживали цели для сил ПВО и осуществляли аэронавигацию.