Экс-премьер Дагестана получил 5 лет колонии
Мещанский суд Москвы назначил 5 лет колонии общего режима бывшему премьеру Дагестана Мухтару Меджидову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, также он должен выплатить штраф 900 тысяч рублей, сообщают российские СМИ.
Меджидова заключили под стражу в зале суда. Ранее ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Его подельника Фиряза Фарманова приговорили к 4 годам условно и штрафу 800 тысяч рублей.
Как сообщают СМИ, бывшего чиновника обвиняют в хищении 108 млн рублей у Минобороны. Эти средства были выделены на производство радиолокационной системы посадки РСП-10МН-1.