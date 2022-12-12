Представители Азербайджана ответили армянскому депутату в ПАСЕ

Сегодня на заседании правового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутат парламента Армении Владимир Варданян выдвинул необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, заявив, что акция протеста азербайджанских неправительственных организаций, специализирующихся в экологической сфере, на дороге Шуша – Ханкенди против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территориях, временно контролируемых российскими миротворцами, якобы была направлена на то, чтобы закрыть Лачинский коридор, прервать связь армян в Ханкенди с Арменией и вывести армян с этих территорий. Варданян пошел дальше, и, не приводя никаких аргументов, попытался обвинить Азербайджан в создании угрозы «геноцида» и провести параллели с процессами в Украине.

Присутствовавший на заседании член делегации Азербайджана в ПАСЕ Камал Джафаров в своем выступлении назвал лицемерием попытку представителя Армении, являющейся членом ОДКБ, ЕАЭС и Таможенного союза ЕАЭС, проводить параллели с Украиной.

Камал Джафаров отметил, что соответствующие структуры Азербайджана уведомили временно действующих на этой территории российских миротворцев о осмотре на месте месторождений золота «Гызылбулаг» и медно-молибденовых месторождений «Демирли», прекращении незаконной эксплуатации, осуществлении мониторинга ущерба окружающей среде по различным направлениям. «Позже в день мониторинга российский преступник-олигарх Рубен Варданян устроил провокацию с группой армян и помешал мониторингу. Российские миротворцы не смогли или не захотели предотвратить эту провокацию. А теперь граждане Азербайджана, представители НПО, пользуясь свободой собраний, вызывают на встречу командующего российскими миротворцами Андрея Волкова. Пока Волков не придет на встречу, коридор останется закрытым. Поэтому причина, по которой коридор остается закрытым, – это сам Волков», - отметил он.

Другой член азербайджанской делегации Эркин Гадирли в своем выступлении отметил, что Лачинский коридор – не единственная дорога, есть новая, более широкая и скоростная магистраль. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона построила эту дорогу, но армяне отказываются ее использовать. Было отмечено, что упомянутая территория контролируется российскими миротворцами, и что бы ни происходило в настоящее время, ответственность лежит на российских миротворцах. Гадирли также заявил, что российские миротворцы пропускали на азербайджанские территории различных людей без согласия Баку, включая кандидата в президенты Франции. Он отметил, что стратегия армян должна заключаться в примирении с Азербайджаном и выводе российских войск с территории Армении, а российских миротворцев – из Карабаха, потому что миротворцы не создают условий для возвращения азербайджанцев, вынужденно переселенных из Карабаха, для налаживания связи между двумя общинами. Учитывая все это, Гадирли подчеркнул, что претензии армянского депутата к Азербайджану совершенно необоснованны.