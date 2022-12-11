Российский пропагандист Владимир Соловьев поднял вопрос увеличения срока службы в российской армии. Об этом он сказал в выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Мы должны понимать, что эта война надолго. Правильно сейчас делают, что стали работать с народным ополчением. На мой взгляд – хватит уже себя дурить. Какой один год в армии? Ясно уже, что срок службы должен быть увеличен», - сказал Соловьев.

По мнению Соловьева, призывники, которых готовили год, уходят «впустую», в то время как могли бы погибнуть на полях сражений: «Очевидна бессмысленность ситуации: люди, которых год готовили в армии, уходят на гражданку. Страна воюет, а они сказали – спасибо, до свидания, и пошли на гражданку. Это по 140 тысяч каждые полгода. Как это возможно? Эти 140 тысяч сейчас были бы принципиально важны. Обученных, слаженных, готовых, на своей технике. Которые могут решать реальные задачи», - сказал он.