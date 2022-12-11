Шольц хочет сотрудничать с Россией
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости сотрудничества с Россией после окончания войны, пишет издание Die Zeit.
«России, завершившей войну, также будет нужен шанс возобновить экономическое сотрудничество в другое время. На данный момент отношения, которые у нас есть, сокращаются, сокращаются, сокращаются. Сейчас мы ужесточаем санкции. Однако и после войны Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте. Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени», - сказал Шольц.