Зеленский: И без света знаем, куда стрелять

Украина знает, куда стрелять и что освобождать, несмотря на попытки российской армии лишить электроснабжения всю страну, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

«Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов», - подчеркнул Зеленский.