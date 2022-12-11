Россия требует у Казахстана экстрадировать беглого майора
Суд в Астане заключил под стражу майора Федеральной службы охраны России Михаила Жилина на 40 суток, его экстрадиции требует Россия, пишут оппозиционные российские СМИ.
Жилин имел доступ к государственной тайне и обеспечивал правительственную связь Путина с регионами. После начала вторжения ему отказали в праве на увольнение, но после объявления мобилизации майор решился на побег. Он пересек государственную границу с Казахстаном, подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища, но получил отказ, и был задержан при попытке улететь в Армению.