Украина освободила более половины захваченной территории

В ведомстве отмечают, что Россия контролирует 18% международно признанной территории Украины, включая Донбасс и Крым. В последующие несколько месяцев, по оценкам британского Минобороны, российские сухопутные силы, по всей вероятности, не смогут достичь операционно значимого продвижения.

В то же время, по мнению аналитиков ведомства, российские стратегические цели, вероятно, не изменились. Они указывают на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что целью России, якобы, является «защита» жителей Донбасса и юго-востока Украины.

«Таким образом, Россия, вероятно, все еще стремится распространить контроль на Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все же российское войско, вероятно, пока не может создать эффективную ударную силу для того, чтобы вернуть эти территории», - говорится в сообщении.