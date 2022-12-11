Новый посланник ЕС будет убеждать Турцию следовать антироссийским санкциям

Евросоюз решил ввести новую должность посланника по санкциям, который будет настаивать на ужесточении ограничительных мер против России в странах, в том числе Турции, которые пытаются этого избежать, сообщили Financial Times информированные источники.

Занять пост посланника предложили бывшему послу ЕС в США Дэвиду О'Салливану.

По данным собеседников издания, Еврокомиссия утвердит его кандидатуру 13 декабря. В этой должности он возглавит усилия Брюсселя по обеспечению полного соблюдения санкций ЕС во всем мире.