Эльчин Салманов у Ханкенди отвечает Бегларяну и «Баграмяну»: «С каких пор я работаю в спецслужбах Азербайджана?»

Эльчин Салманов, глава Общественного объединения «Центр защиты прав азербайджанской молодежи», участвующий в акции протеста на дороге Горис – Ханкенди, назвал гнусной клеветой на азербайджанскую общественность заявление представителя марионеточного режима в Ханкенди Артака Бегларяна, а также измышления армянских СМИ, в частности телеграм-канала «Баграмян», что «под прикрытием гражданской и экологической защиты, дорогу Горис – Ханкенди перекрыли азербайджанские спецназовцы».

«Впрочем, - добавил Салманов, - клеветой занимается не одни Бегларян с «Баграмяном», есть и другие, так называемые, армянские «политики», в воспаленном воображении которых каждый экологический активист является тайным сотрудником азербайджанских спецслужб. В подобных измышлениях и беспардонном передергивании фактов нет ничего нового, мы слышим это от армян уже тридцать лет».

По словам Эльчина Салманова, в акции протеста на дороге Горис – Ханкенди участвуют представители около ста азербайджанских неправительственных организаций – общественные деятели, экологические активисты, студенты…

«Просто ума не приложу, с помощью каких оптических средств армяне умудрились «опознать» азербайджанских силовиков?! - недоумевает глава Общественного объединения «Центр защиты прав азербайджанской молодежи». – К примеру, рядом со мной в пикете стоят глава Центра политических технологий Али Алибеков, члены Общественного совета при Министерстве экологии Азербайджана Амин Мамедов, Месхети Гусейнова, Заур Гулиев, Арзу Алиева…

Все участники – сугубо мирные представители азербайджанской общественности, намеренные продолжать акцию до тех пор, пока с нами не встретится и не возьмет на себя обязательства по выполнению наших требований генерал-майор Андрей Волков - командующий миротворческим контингентом РФ, временно дислоцированным в Карабахском экономическом районе Азербайджана».

Отметим, что в акции протеста на дороге Горис – Ханкенди участвуют около четырехсот представителей различных азербайджанских НПО и общественных организаций, гражданские активисты, экологи, представители интеллигенции.

Как уже сообщал haqqin.az, пикетчики требуют от командования миротворческих сил РФ позволить азербайджанским экологам провести мониторинг в зоне незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений, расположенной на подконтрольной российским миротворцам территории, и провести инспекцию месторождений полезных ископаемых, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, которые более тридцати лет пиратским образом эксплуатировали армянские оккупанты.