Число митингующих на дороге Шуша - Лачин растет, к месту проведения акции из Баку прибывают общественные активисты.

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Продолжается акция экоактивистов и представителей азербайджанских неправительственных организаций (НПО) на дороге Шуша - Лачин в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях – Гызылбугского месторождения золота и медно-молибденового месторождения Демирли.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, к акции присоединились новые участники, а также в пути уже и еще одна группа активистов НПО. Протестующие перекрыли дорогу в Ханкенди, скандируя: "Карабах – это Азербайджан!"

Со вчерашнего дня активисты требуют, чтобы на территорию прибыл командующий российскими миротворческими силами генерал-майор Андрей Волков. По словам участников акции, предположительно, Волков посетит место акции.

Отметим, что представители НПО Азербайджана проводят у поста российских миротворцев акцию протеста против их отказа в допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга, связанного с ситуацией по незаконной эксплуатации азербайджанских месторождений.