Единственный импортер электромобилей в Азербайджан снизил цены после решения Кабмина
Исполнительный директор Ассоциации автомобильных дилеров Азербайджана (AADA) Эюб Алиев посетил выставочно-торговый зал компании ONVOLT, которая присоединилась к ассоциации в качестве наблюдателя.
ONVOLT является единственным официальным импортером китайского производителя электромобилей премиум-класса Skywell в Азербайджан. В ходе беседы с руководством AADA заместитель директора ООО ONVOLT Назми Исмаилов отметил, что у них продаются только автомобили с электродвигателями, а послепродажное обслуживание этих автомобилей осуществляется в центре технического обслуживания Motor House, оснащенном самыми современными технологиями.
Назми Исмаилов особо указал, что перед выставочно-торговым залом размещен терминал зарядки 120 кВт, тем самым водители Skywell получили возможность бесплатной зарядки.
Официальный представитель ONVOLT также отметил, что компания скорректировала цены на автомобили в соответствии с требованиями решения Кабинета Министров.
Отметим, что постановлением Кабинета Министров Азербайджана №411 от 11 ноября 2022 года легковые автомобили с электродвигателями освобождены от 15-процентной ввозной таможенной пошлины.
«Несмотря на то, что автомобили, находящиеся в салоне, были ввезены в Азербайджан до принятия решения Кабмина, в знак уважения к заботе нашего государства об охране окружающей среды и продвижении экологически чистых автомобилей мы обеспечили соответствующее снижение цен на ранее ввезенные автомобили. Мы уведомили завод-производитель Skywell, что в Азербайджане приняты специальные законы для электромобилей, и обеспечение доступности этих автомобилей является приоритетом для азербайджанского государства. Концерн Skywell, в свою очередь, положительно воспринял наше предложение и поддержал нас в корректировке цен на автомобили в соответствии с действующим решением Кабмина. Цены на представленные в настоящее время автомобили отличаются от цен, установленных до принятия решения, и мы информируем об этом наших клиентов», - сообщил Назми Исмаилов.
Адрес выставочно-торгового зала ONVOLT: ул. C.Гаджибейли, 194
Контактный номер: (+99412) 440 00 07
Сайт и страница в İnstagram: www.skywell.az; skywell.az.