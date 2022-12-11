Зеленский предложил России вывести войска из Украины к Рождеству

Россия может вывести свои войска с территории Украины к Рождеству и доказать таким образом, что она способна «отказаться от агрессии» и начать переговоры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины», - сказал Зеленский лидерам G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США), слова которого приводят зарубежные СМИ.

Он назвал такой шаг к дипломатическому урегулированию «конкретным» и «содержательным». Москва могла бы «хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии», сказал Зеленский. «Оккупант должен уйти. Это непременно произойдет. И я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество», – подчеркнул Зеленский, выразив надежду, что Запад поддержит его призыв к Москве.