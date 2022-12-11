В Гяндже участник войны напал на сотрудника скорой помощи

В Гяндже задержан участник Отечественной войны, напавший на сотрудника станции скорой и неотложной медицинской помощи, сообщил haqqin.az главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов.

Он отметил, что Орхан Мустафаев без всяких на то оснований вступил в спор с сотрудником Гянджинской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи, который прибыл ночью на вызов для оказания медицинской помощи его бабушке, ударил его по лицу и нанес различные травмы.

Позже он отправился в административное здание станции, где, позволив себе неуместные высказывания, поднял шум, с угрозой применения насилия в отношении отдельных лиц толкнул женщину, работающую там регистратором, с ножом в руке пригрозил убить ее, совершил хулиганские действия с применением ножа в качестве оружия.

Мустафаев задержан, в отношении него в следственном управлении Главного управления полиции города Гянджа возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (хулиганство) Уголовного кодекса Азербайджана, разбирательство продолжается.