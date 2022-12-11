Kontakt отмечает первую годовщину в Грузии

Kontakt , одна из крупнейших розничных сетей на Кавказе, отмечает первую годовщину в Грузии. Уже год сеть радует жителей Грузии уникальным форматом магазина, высококачественной продукцией, выгодными и нестандартными кампаниями.

А чем Kontakt расположил к себе грузинское население? По случаю годовщины сеть провела опрос среди клиентской базы в Грузии и спросила основные причины, по которым они выбрали Kontakt Home.

Уникальный дизайн магазина

Грузины в первую очередь оценили идею «Все для дома в одном месте», а также просторный и уникальный дизайн магазина. Этот дизайн является одним из главных особенностей магазина Kontakt Home.

Кампании и условия, которых нет нигде

Акции «Ахшам базары» и «Шеш-Гоша», ставшие брендом Kontakt, полюбились в Грузии не меньше, чем в Азербайджане. Помимо сезонных акций, таких как «Ахшам базары» и «Шеш-Гоша», сеть также завоевала сердца грузин выгодными ежедневными условиями покупки.

Профессиональный сервис

Результаты опроса показали, что большинство грузинских клиентов выбрали Kontakt Home именно из-за высокого уровня обслуживания. По их словам, персонал магазина применяет к каждому покупателю индивидуальный подход и всегда помогает выбрать нужные товары и услуги.

Удобное расположение

Kontakt всегда учитывает спрос и удобное расположение при выборе мест для своих магазинов. Магазины в ТЦ Tbilisi Central и в Gldani Mall являются тому подтверждением. К слову, магазин Gldani Mall - самый большой магазин электроники района.

А также в 2023 году сеть планирует открыть новые магазины Kontakt Home в других городах Грузии.

Позитивное настроение

По мнению грузин, в магазинах Kontakt Home всегда царит праздничная атмосфера. Церемонии открытия магазинов, особые дни или просто дни акций дарят праздничное настроение посетителям. А наличие детской зоны в магазинах позволяет детям развлекаться, а родителям свободно делать покупки.

Можно с гордостью заявить, что 100% азербайджанский бренд - Kontakt - всего за год смог завоевать расположение покупателей в Грузии. Сегодня сеть, которая представлена 34 магазинами в Азербайджане и 2 магазинами в Грузии, а также интернет-магазинами kontakt.az и kontakt.ge, обещает, что миссия «Kontakt - Радует» вскоре расширит свою географию действия.