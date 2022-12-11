Госдеп выступил с заявлением по Саакашвили

В Государственном департаменте США заявили, что «очень внимательно следят» за обращением с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, отметив, что ответственность за достойное обращение с ним несет правительство Грузии.

«Защита здоровья Саакашвили и защита прав человека являются обязанностью правительства Грузии. Основываясь на рекомендациях медицинских экспертов общественного защитника, мы продолжим выступать перед соответствующими лицами для принятия необходимых мер для здоровья и благополучия Саакашвили», - говорится в комментарии Госдепа, направленном «Голосу Америки».

В Тбилиси в среду состоится заседание суда по рассмотрению ходатайства адвокатов об отсрочке наказания и освобождения Саакашвили в связи с состоянием здоровья.

По данным врачей, со дня ареста Саакашвили похудел на 42 килограмма, и речь идет о 20 диагнозах, которые «в совокупности создают угрожающую картину».

Власти Грузии опровергают критическое состояние Саакашвили, а все материалы в прессе на эту тему называют «заказными». В последних заявлениях представители власти утверждают, что экс-президент «занимается членовредительством», отказываясь подчиняться указаниям врачей и принимает пищу «когда хочет и что захочет», пишут «Новости Грузии».