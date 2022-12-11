Госдеп о ситуации в Лачинском коридоре

Вашингтон прилагает усилия для деэскалации напряженности между Арменией и Азербайджаном в связи с последними событиями в Лачинском коридоре.

На вопрос Turan, есть ли у США какая-либо позиция в отношении последней напряженности и может ли Вашингтон следить за ситуацией в связи с ростом напряженности, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил: «Я думаю, что мы последовательно сосредоточили внимание на этой ситуации, на необходимости деэскалации напряженности, на необходимости вывести две страны на путь прочного и всеобъемлющего урегулирования».

Далее Прайс напомнил, что ранее США организовали встречу глав МИД двух стран в Вашингтоне, в Нью-Йорке в ходе Генассамблеи ООН.

«Фил Рикер, наш старший советник, активно взаимодействует с официальными лицами обеих стран, дабы сделать все возможное, чтобы обеспечить деэскалацию напряженности», - отметил Прайс.