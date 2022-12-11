Внезапная проверка боеготовности в белорусской армии

Министерство обороны Беларуси объявило о проведении 13 декабря внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил республики.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, в рамках проверки «войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина».