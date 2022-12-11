В Евросоюзе против Макрона и его «гарантий безопасности» для России

Несколько стран Евросоюза предприняли демарш после заявления президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости предоставления России «гарантий безопасности» после завершения войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, против предложения Макрона выступили Латвия, Литва, Эстония, Словакия и Польша. Reuters пишет, что стран, не согласных с заявлением президента Франции, может быть еще больше, в частности, неизвестна официальная позиция председательствующей в Совете ЕС Чехии, которая помогла с организацией демарша.

Согласно источникам агентства, на прошлой неделе Чехия разослала проект демарша, в котором идея переговоров с Россией о гарантиях безопасности подверглась критике. По мнению авторов проекта, предыдущий опыт работы с РФ в вопросах европейской безопасности показал, что целью Москвы является разделение и ослабление Европы.