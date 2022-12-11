Китай запретил поставлять в Россию собственные процессоры
Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch, пишут российские СМИ.
Запрет мотивирован тем, что технология признана стратегически важной для страны, поскольку используется в военно-промышленном комплексе КНР.
Источники газеты заявили, что запрет на поставки будет распространяться и на другие страны, однако в случае с Россией это более чувствительный вопрос, поскольку ряд отечественных производителей электроники уже тестировал китайские процессоры на случай блокировки каналов параллельного импорта, по которым поставляются процессоры американских компаний Intel и AMD.