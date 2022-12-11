Экс-миллиардера и основателя обанкротившейся криптобиржи арестовали
Власти Багамских островов по запросу США арестовали экс-главу и основателя объявившей о банкротстве криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Багамская прокуратура ожидает, что США будут добиваться экстрадиции бизнесмена, сообщает BBC.
Бэнкмана-Фрида задержали на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой Южного округа Нью-Йорка. Во вторник, 13 декабря, как ожидается, обвинительное заключение будет рассекречено.
По информации The New York Times, Бэнкмана-Фрида обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Бэнкман-Фрид был звездой криптовалютной сцены - всего два месяца назад журнал Forbes оценивал состояние 30-летнего руководителя криптовалютного бизнеса примерно в 17 млрд долларов. В ноябре криптовалютная биржа FTX - вторая по величине криптовалютная биржа в мире - подала заявление о банкротстве в США, а Бэнкман-Фрид ушел в отставку с поста гендиректора. Бэнкман-Фрид пытался спасти FTX, надеясь, что его купит Binance - крупнейшая криптовалютная биржа и главный конкурент. Binance отказался от сделки, после чего FTX - площадке для покупки и продажи цифровых токенов - пришлось искать миллиарды долларов, чтобы пользователи смогли получить доступ к своим деньгам. Свое решение Binance объяснила выявленными ошибками в управлении средствами клиентов, а также сообщениями о расследованиях, проводимых американскими регуляторами в отношении FTX.