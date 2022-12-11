В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана сообщили об утилизации 250 кг непригодных для использования и опасных для жизни и здоровья людей химических веществ.

В ведомстве отметили, что в ходе плановых проверок, проведенных Государственной службой пожарного надзора МЧС, было установлено, что в некоторых предприятиях пробы, отобранные из сухих химических порошковых веществ, используемых при наполнении или обновлении состава баллонов огнетушителей, не соответствуют нормативным требованиям.

Наряду с прекращением деятельности этих предприятий, в Национальном центре по управлению опасными отходами Министерства экологии и природных ресурсов при участии сотрудников Государственной службы пожарного надзора были утилизированы 250 килограммов сухих химических порошковых веществ, непригодных для использования и опасных для жизни и здоровья людей, сообщили в МЧС.