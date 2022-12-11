Диляра Эфендиева: отказ миротворцев от диалога может привести к проблемам...

Акция представителей азербайджанских общественных организаций, интеллигенции, экологов, студентов и гражданских активистов носит исключительно мирный характер и направлена против запрета российского миротворческого контингента на допуск азербайджанских специалистов для проведения мониторинга, связанного с незаконной эксплуатацией азербайджанских месторождений. Об этом сказала haqqin.az участница акции Диляра Эфендиева, руководитель центра «Женщина: мир и безопасность» при обществе защиты прав женщин Азербайджана имени Д.Алиевой.

По словам Эфендиевой, игнорирование командующим миротворческим контингентом генерал-майором Андреем Волковым требований протестующих привело к тому, что протестное настроение растет, все большее число участников присоединяется к акции. Это свидетельствует о том, что протестующие настроены решительно и намерены стоять до конца вопроса.

«Уклонение руководства миротворцев от диалога может привести к росту гуманитарных потребностей населения, проживающего в зоне временного размещения российских миротворцев на территории Азербайджана. Мы заявляем, что ответственность за какие-либо негативные последствия ложится исключительно на генерал-майора Волкова. Еще раз подчеркиваем, что акция не направлена против мирного населения, ее участники готовы содействовать проезду автомобилей скорой помощи. Некоторые армянские СМИ и армянский сегмент соцсетей заявляют о том, что в Ханкенди есть люди, нуждающиеся в срочной госпитализации. Мы со всей ответственностью заявляем, что готовы предоставить такую возможность», - отметила Эфендиева.