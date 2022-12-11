В Азербайджане предлагают ввести религиозное обучение в школах

В школах нужно ввести предмет о религии. Это обязательно. Благодаря религиозному просвещению можно изменить представление населения о религии в лучшую сторону, заявила зампред Управления мусульман Кавказа Гямяр Джавадлы на конференции.

Джавадлы также отметила, что к религиозному радикализму приводит социальная несправедливость в обществе, а также психологические проблемы, в частности, у молодежи.

По мнению зампреда УМК, молодые люди, совершающие суицид из-за несчастной любви, поступают так потому, что в них не сформировалась любовь к Аллаху: «Они не вспоминают об Аллахе. Не думают о том, что будет с их семьей. Да, к религиозному радикализму приводят и религиозные причины. Но это не религиозный радикализм, а действия провокаторов под прикрытием религии. Утверждение о религиозном радикализме не соответствует действительности. Если мы радикальны, в нашем мультикультурном обществе также должен быть межконфессиональный радикализм. Но такого нет», - заключила Джавадлы.