Российские солдаты в Лачинском коридоре жестко ответили сепаратистам... но ждут политического решения
В настоящее время продолжается акция группы экоактивистов на участке Лачинского коридора, проходящем под Шушой. Акция была организована в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и нанесения ущерба окружающей среде на территориях Азербайджана, находящихся под контролем российских миротворцев. Требование активистов состоит в том, чтобы командующий миротворческим контингентом генерал Андрей Волков встретился с ними и создал условия для проведения экологического мониторинга.
Напомним, что до этого сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также других государственных структур не были допущены к незаконно разрабатываемым армянами медно-молибденовым месторождениям в Агдере. Их остановила группа армян в штатском, назвавшихся «местными жителями». После этого азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор и заявили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены.
Военнослужащие российского миротворческого контингента следят за происходящим и не проявляют активности. Ранее, когда сотрудники ряда государственных структур Азербайджана подошли к посту миротворцев в Лачинском коридоре для наблюдения за незаконно эксплуатируемыми месторождениями, на место прибыл генерал Волков и пригласил их в свой штаб в Ходжалы для проведения переговоров. На этот раз, несмотря на призыв «Волков, приезжай!», который экоактивисты скандируют уже не первый день, командир миротворцев не покидает своего штаба.
Как сообщают армянские СМИ, командование миротворцев отказало представителям сепаратистского режима в Ханкенди провести переговоры с азербайджанцами и заявило, что против переговоров выступает непосредственно азербайджанская сторона.
По сообщению издаваемой в Армении газеты «Грапарак», командование миротворцев не допустило даже членов так называемого «парламента» в Ханкенди к месту проведения акции азербайджанских экоактивистов.
«Миротворцы заявили, что для устранения возникшей проблемы с месторождениями требуется политическое решение, а также пообещали не применять силу. Соответственно, дальнейшее развитие ситуации будет возможно только после получения указания «сверху»», – отмечает издание.
Сегодня руководство сепаратистов в Ханкенди провело совещание. Было принято решение направить командованию миротворцев письмо о ситуации в Лачинском коридоре. А вчера Неду Прайсу, официальному представителю Госдепартамента США, в ходе традиционного брифинга также был задан вопрос о ситуации в Лачинском коридоре. Тот уклонился от прямого обращения к этой теме и сосредоточился на усилиях США по достижению мира между Азербайджаном и Арменией.
«Мы последовательно акцентируем внимание на этом вызове – необходимости деэскалации напряженности и выведении Армении с Азербайджаном на путь прочного, всеобъемлющего урегулирования», - заявил Прайс.
Он также напомнил, что ранее США организовали армяно-азербайджанскую встречу на уровне министров иностранных дел в Вашингтоне.
«Мы сделали это в Нью-Йорке, на полях Генеральной Ассамблеи ООН. И Фил Рикер (сопредседатель МГ ОБСЕ от США – прим. ред.), наш старший советник, активно взаимодействовал с официальными лицами в обеих странах с целью убедиться в том, что мы делаем все, что в наших силах, и, самое главное – что эти две страны делают все возможное, чтобы добиться деэскалации напряженности», - отметил Прайс.
Как сообщалось ранее, вчера в часы проведения акции экоактивистов в Лачинском коридоре состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В обнародованной Кремлем информации об этих телефонных разговорах ситуация в Лачинском коридоре напрямую не затрагивается, но сообщается, что в ходе разговора обсуждалось выполнение условий трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года по открытию коммуникаций. Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, Никол Пашинян выразил Путину обеспокоенность в связи с ситуацией, возникшей в Лачинском коридоре.