Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 14:02

В настоящее время продолжается акция группы экоактивистов на участке Лачинского коридора, проходящем под Шушой. Акция была организована в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых и нанесения ущерба окружающей среде на территориях Азербайджана, находящихся под контролем российских миротворцев. Требование активистов состоит в том, чтобы командующий миротворческим контингентом генерал Андрей Волков встретился с ними и создал условия для проведения экологического мониторинга.

Напомним, что до этого сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также других государственных структур не были допущены к незаконно разрабатываемым армянами медно-молибденовым месторождениям в Агдере. Их остановила группа армян в штатском, назвавшихся «местными жителями». После этого азербайджанские экоактивисты перекрыли Лачинский коридор и заявили, что будут продолжать акцию до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Военнослужащие российского миротворческого контингента следят за происходящим и не проявляют активности. Ранее, когда сотрудники ряда государственных структур Азербайджана подошли к посту миротворцев в Лачинском коридоре для наблюдения за незаконно эксплуатируемыми месторождениями, на место прибыл генерал Волков и пригласил их в свой штаб в Ходжалы для проведения переговоров. На этот раз, несмотря на призыв «Волков, приезжай!», который экоактивисты скандируют уже не первый день, командир миротворцев не покидает своего штаба. Как сообщают армянские СМИ, командование миротворцев отказало представителям сепаратистского режима в Ханкенди провести переговоры с азербайджанцами и заявило, что против переговоров выступает непосредственно азербайджанская сторона.

По сообщению издаваемой в Армении газеты «Грапарак», командование миротворцев не допустило даже членов так называемого «парламента» в Ханкенди к месту проведения акции азербайджанских экоактивистов. «Миротворцы заявили, что для устранения возникшей проблемы с месторождениями требуется политическое решение, а также пообещали не применять силу. Соответственно, дальнейшее развитие ситуации будет возможно только после получения указания «сверху»», – отмечает издание. Сегодня руководство сепаратистов в Ханкенди провело совещание. Было принято решение направить командованию миротворцев письмо о ситуации в Лачинском коридоре. А вчера Неду Прайсу, официальному представителю Госдепартамента США, в ходе традиционного брифинга также был задан вопрос о ситуации в Лачинском коридоре. Тот уклонился от прямого обращения к этой теме и сосредоточился на усилиях США по достижению мира между Азербайджаном и Арменией.