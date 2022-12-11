Ильхам Алиев вручил орден региональному президенту BP
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил региональному президенту BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гарри Джонсу орден «Достлуг», сообщает официальный сайт главы государства.
Вручение состоялось на церемонии отправки в море опорного блока платформы «Центральный Восточный Азери» на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева.
«Гарри Джонс был награжден орденом «Достлуг» примерно два с половиной месяца назад. Полагаю, что сегодня лучшая возможность вручить ему этот орден», - сказал Алиев.