У ВСУ заканчиваются ракеты

Запасы боеприпасов для ЗРК С-300 и «Бук» у Вооруженных сил Украины, которые Киев использует для отражения российских ракетных ударов, истощаются, а приобрести новые не представляется возможным, пишет британская Financial Times, ссылаясь на представителя ВВС Украины Юрия Игната.

«Боеприпасы для С-300 и «Буков», являющиеся основой противовоздушной обороны Украины, истощаются», - отмечается в статье.

В ней говорится, что закупка дополнительного объема ракет невозможна - в необходимых количествах они производятся только Россией, поэтому Киев призывает страны Запада предоставить современные системы, используемые НАТО.