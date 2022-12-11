Кто он – новый замминистра обороны? обновлено
Сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Агиля Гурбанова заместителем министра обороны.
Агиль Гурбанов родился в 1986 году. До назначения на эту должность он долгое время проработал в частном секторе, в частности, в ООО PASHA Holding и PASHA İnvestments, а затем возглавлял Наблюдательный совет Сумгаитского технологического парка.
*** 14:37
Гурбанов Агиль Салим оглу назначен на должность заместителя министра обороны Азербайджана, сообщили в министерстве.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.