Кто он – новый замминистра обороны? обновлено

Сегодня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Агиля Гурбанова заместителем министра обороны.

Агиль Гурбанов родился в 1986 году. До назначения на эту должность он долгое время проработал в частном секторе, в частности, в ООО PASHA Holding и PASHA İnvestments, а затем возглавлял Наблюдательный совет Сумгаитского технологического парка.

*** 14:37

Гурбанов Агиль Салим оглу назначен на должность заместителя министра обороны Азербайджана, сообщили в министерстве.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.