Ревматизм не дремлет: советы врача-эксперта Минздрава

«Ревматизм (ревматическая лихорадка, болезнь Сокольского-Буйо) – заболевание, характеризующееся воспалительным инфекционно-аллергическим системным поражением соединительной ткани. Клиническая картина заболевания различна в зависимости от стадии болезни, ее формы, тяжести процесса, степени поражения органов и систем. Суставной ревматизм начинается с небольшой боли в суставе, которая проявляется по утрам в виде болезненности и негибкости пальцев рук или подушечек ног. Помимо этого, болезнь проявляется отечностью и покраснением кожи над суставами, скованностью движений, постепенным поражением сердечно-сосудистой и других функциональных систем организма», - рассказывает врач.

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Гюнай Исмаилова рассказывает о причинах ревматизма, его симптомах, чем опасно это заболевание, и как лечить.

Исмаилова указывает, что возбудителем ревматизма является Бета (β)-гемолитический стрептококк группы А - этот микроб (микроорганизм) вызывает развитие таких заболеваний, как ангина, фарингит, ОРЗ, скарлатина, рожистое воспаление и др. Обычно симптомы (клиника ревматизма) проявляются через 1-2 недели после обострения этих заболеваний. Иммунная система человека активно реагирует на наличие такого патогена в организме - вырабатывает специфические антитела, которые ведут борьбу с микробом.

«Ревматическая лихорадка считается болезнью инфекционно-аллергической природы - в его развитии играют роль патогенный микроорганизм с гиперреактивностью иммунной системы человека, - говорит врач. - Многие болели ангиной, но ревматическая лихорадка развивается только у 1-3 процентов людей. Этому способствуют такие факторы: некорректное лечение стрептококковой инфекции; генетическая предрасположенность; дефицит витаминов и микроэлементов; наличие аутоиммунных заболеваний (волчанка, склеродермия и др.)».

По словам Исмаиловой, болезнь чаще выявляется у детей и подростков от 7 до 15 лет. Первичный ревматизм у взрослых пациентов наблюдается реже. Женщины болеют в 2,5-3 раза чаще, чем мужчины.

Говоря об опасности ревматизма, эксперт Минздрава отмечает, что есть несколько клинических форм ревматизма: полиартрит (одномоментное или последовательное воспалительное поражение нескольких суставов); ревмокардит (аутоиммунное поражение различных слоев сердца и клапанного аппарата, развивающееся на фоне ревматизма); кольцевидная эритема (многоформное поражение кожного покрова, характерной особенностью которого служит появление на коже пятен и высыпаний кольцеобразной формы); ревматическая хорея (синдром, развивающийся вследствие поражения базальных ганглиев глубоких полушарий мозга стрептококком группы А); тяжелые неврологические симптомы (тремор рук, мышечная слабость, непроизвольные ритмичные колебательные движения); ревматоидные узелки (опухолевидные образования в коже, в основном в области локтей) и др. В большинстве случаев ревматизм начинается с небольшой боли в суставах (коленных, голеностопных, локтевых, лучезапястных). В поврежденных суставах наблюдаются боль, отек и покраснение кожи. Помимо этого, ревматоидный процесс может поражать все слои сердца и его оболочки. Это проявляется болью за грудиной, одышкой, учащением пульса, нарушением ритма, симптомами клапанной недостаточности. Кроме того, при ревматоидном артрите возможно поражение органов дыхания, почек и центральной нервной системы.

У детей ревматическая лихорадка протекает тяжелее, чем у взрослых, отмечает врач. Ведущая клиническая форма - кардит, чаще и быстрее формируются пороки сердца у детей. Суставной синдром у детей мало выражен, а другие внесердечные проявления (аннулярная сыпь, подкожные узелки, ревматическая хорея) встречаются чаще с более яркими проявлениями. Однако, несмотря на более тяжелое течение, болезнь у детей лучше поддается медикаментозному лечению, удается избежать осложнений.

Врач советует, что лучшая профилактика ревматизма – не допускать развития болезни. К основным профилактическим мерам относятся: своевременное лечение стрептококковых инфекций; проведение полного курса антибактериальной терапии (не прекращать антибактериальную терапию без консультации врача); избегать контакта с больными ОРЗ, ангиной, острым фарингитом; проведение мер, направленных на общее укрепление иммунитета (рациональное питание, физическая активность, пешие прогулки на свежем воздухе). Но если заболевание уже поразило организм, следует немедленно обратиться к врачу. Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства.