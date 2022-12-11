В России горел завод, производящий двигатели для военных кораблей

В Санкт-Петербурге горел машиностроительный завод «Звезда», который производит двигатели многоцелевого назначения, в том числе выполняет заказы для Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили российские СМИ.

Здание на территории завода горело на площади 200 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 7 единиц техники и 35 пожарных.