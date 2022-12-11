Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 ноября 2022 года составила 827,9 маната, что на 14,5% больше показателя годом ранее, сообщает Госкомстат.

Там отметили, что среднемесячная номинальная зарплата в горнодобывающей промышленности, сфере финансов и страхования, профессиональной, научно-технической деятельности, а также в сфере информации и связи была выше, чем в среднем по стране.