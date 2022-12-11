В Кремле ответили на заявление Зеленского

О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского о том, что России стоит начать вывод войск из Украины к Рождеству.

"Об этом не может идти и речи", - категорично заявил Песков, пояснив, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

Под "реалиями" Песков имел в виду "политику, которую проводили на протяжении последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим".