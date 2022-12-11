Сообщения об отставке руководства Генштаба в Кремле назвали «сплетнями»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указа об отставке главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова нет, передают российские СМИ.
Песков заявил, что в Кремле не комментируют такие «сплетни».
«Мы никогда не комментируем вот эти все пересуды и сплетни о кадровых назначениях, потому что подавляющее большинство этих сплетен ничем иным не является. Точку здесь ставить негде. Никаких указов нет, поэтому это телеграмные утки, коих огромное количество», - сообщил Песков.