Ева Кайли отвергла обвинения в коррупции

«Ее позиция состоит в том, что она невиновна, вот что я могу вам сказать. Она не имеет ничего общего с финансированием из Катара, ничего - прямо и недвусмысленно. Это ее позиция», - сказал адвокат. Госпожа Кайли никогда не занималась «коммерческой деятельностью», - добавил адвокат.

Отметим, что полиция Бельгии арестовала вице-президента Европарламента Еву Кайли и еще четырех человек в связи с расследованием по делу о коррупции в отношении Катара. Как пишут европейские СМИ, в ноябре нынешнего года незадолго до начала чемпионата мира по футболу 44-летняя Ева Кайли встречалась с министром труда Катара Али бин Самихом Аль Марри. Подчеркивается, что эта встреча имела коррупционный характер. СМИ отмечают также, что имена депутатов Европарламента уже не в первый раз фигурируют в делах о коррупции и противозаконном лоббировании политических и финансовых интересов разных стран. По сообщениям источников в Брюсселе, Ева Кайли некоторое время назад была уличена в обслуживании интересов армянского лобби в Европарламенте. 19 ноября прошлого года группой депутатов Европарламента было подписано заявление, в котором Азербайджан обвинялся в «совершении агрессии против Армении». Авторы заявления призвали международные организации использовать все рычаги «для предотвращения агрессии Азербайджана против Армении». Все 33 евродепутата, включая Еву Кайли, подписавшие это заявление, являлись членами «Группы дружбы с Арменией» в Европарламенте, тесно связанной с «Всеевропейской армянской федерацией за справедливость и демократию» (ААФЖД) – крупнейшей армянской организацией в Европе, финансируемой ее президентом, армянским миллиардером Каспаром Карапетяном.