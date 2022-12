Азербайджан и НАТО обсудили партнерство и гибридные угрозы

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам безопасности Джеймсом Аппатураем ряд вопросов, в том числе партнерство Азербайджана и НАТО и гибридные угрозы.

«У нас состоялась плодотворная дискуссия о партнерстве Азербайджан - НАТО, энергетической и кибербезопасности, гибридных угрозах, а также защите критически важной энергетической инфраструктуры», - написал Гусейнзаде во вторник в твиттере.

It was great to meet with @JamesAppathurai, NATO Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challenges. We had a fruitful discussion on Azerbaijan-#NATO partnership, energy & cyber security, hybrid threats, as well as protection of critical energy infrastructures. pic.twitter.com/49SasdjGI3