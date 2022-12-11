Учащиеся и педагоги школы №103 имени Низами Гянджеви и школы-гимназии №20 имени Гейдара Алиева в Кыргызстане находятся с визитом в Азербайджане для ознакомления с проектом «STEAM Азербайджан» в рамках обмена опытом, сообщили в Миннауки и образования.

В первый день делегация посетила Аллею почетного захоронения и почтила память общенационального лидера Гейдара Алиева. Далее делегация из Кыргызстана посетила Бакинскую Европейскую среднюю школу и Комплекс современного образования имени Гейдара Алиева, встретилась с руководством обоих учреждений, ознакомилась с условиями, созданными для учащихся, а также действующими в учреждениях STEAM-центрами, посмотрела документальный фильм, посвященный дню памяти великого лидера.

В ходе визита кыргызская делегация при поддержке Министерства науки и образования также примет участие в STEAM-ориентированном обучении в Бакинском Европейском лицее и Комплексе современного образования имени Гейдара Алиева, а также посетит историко-культурные памятники и заповедники Баку.