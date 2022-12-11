Хикмет Гаджиев о нанесенном Арменией ущербе экологии Азербайджана

Армения за годы оккупации разрушала культурные памятники на территории Азербайджана, а также незаконно эксплуатировала азербайджанские ресурсы и наносила урон окружающей среде, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями аккредитованного в стране дипкорпуса.

Хикмет Гаджиев также проинформировал глав дипломатических миссий о текущей ситуации на дороге Шуша - Ханкенди.