Ганиев инсценировал собственную смерть и попался, когда покупал телевизор

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 42-летнего бизнесмена Рафата Ганиева, в автомобиле которого, как сообщается, обнаружили обгоревшие кости и который позднее был задержан в столице.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело ведет судья Азер Пашаев.

Отметим, что 25 ноября 2021 года в прокуратуру Сабирабадского района поступила информация об обнаружении костей в сгоревшей машине на обочине дороги в селе Булдуг Сабирабадского района.

Следствие установило, что Ганиев не погиб и останки, найденные в машине, принадлежали не ему. Мужчина, занимающийся мошенничеством в сфере продажи недвижимости в Баку, специально сжег собственный автомобиль, подбросив в него кости животного, дабы избежать правосудия.

Ганиева задержали при попытке приобрести телевизор в одном из магазинов Ясамальского района Баку, где ему пришлось предъявить удостоверение личности.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 12 человек.