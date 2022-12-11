Иранская разведка бьет по Азербайджану из Нигерии главное на этот час
Иранский режим прибегнул к очередной провокации против Азербайджана, организовав в Нигерии акцию осуждения «преследований и пыток» в отношении члена «Движения мусульманского единства» Гаджи Талеха Багирзаде, отбывающего в настоящее время наказание в одной из тюрем.
Как сообщает входящее в Корпус стражей исламской революции информационное агентство «Тасним», «нигерийские мусульмане собрались, чтобы осудить преследование в Азербайджане шиитского лидера Гаджи Талеха».
Абдулла Муса, национальный секретарь Академического форума исламских движений, заявил участникам акции, собравшимся перед Национальной мечетью в столице Нигерии Абудже, что правительство Азербайджана «незаконно преследует» «Движение мусульманского единства».
Демонстранты, среди которых было много молодежи, вышли на улицы и скандировали лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю».
«Суть митинга в том, чтобы продемонстрировать солидарность с нашими братьями и сестрами в Азербайджане, особенно с их лидером Гаджи Талехом Багирзаде, - заявил Бала Хассан Баучи, еще один член исламского движения в Нигерии. – Мы используем эту возможность, чтобы призвать власти Азербайджана немедленно освободить их».
Как сообщается, аналогичная акция была организована в нигерийском штате Кано, где сотни мусульман, среди которых были замечены координаторы КСИР, выразили солидарность с Гаджи Талехом.
Следует напомнить в этой связи, что многие члены группы, называвшей себя ранее «Движением мусульманского единства», были арестованы в Азербайджане за сотрудничество с иранскими спецслужбами. В частности, несколько недель назад контрразведка Азербайджана пресекла деятельность нескольких участников этого движения, которым было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Исламской Республики Иран.
Все это происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между Баку и Тегераном. Как известно, недавно вооруженные силы Азербайджана и Турции провели в приграничных с Ираном районах, в Баку и на побережье Каспийского моря крупномасштабные совместные учения под кодовым названием «Братский кулак». Как сообщают в этой связи израильские СМИ, эти учения вызвали в Иране неподдельную панику.
Сообщается также, что на прошлой неделе Израиль предупредил Ливан, что в ответ на использование Ираном гражданских самолетов для переброски оружия «Хезболле» будет нанесен удар по международному аэропорту Бейрута.
«Словесная война между Азербайджаном и Ираном еще больше обострилась после совместных военных учений турецких и азербайджанских вооруженных сил, - пишет израильское издание Maariv. – Они проходили примерно в то же время, когда США проводили совместные военные учения с Израилем. И это не совпадение. В Шушинской декларации от 15 июня 2021 года Турция и Азербайджан договорились не только на словах, но и на деле поддерживать друг друга в политическом, военном, экономическом, культурном, образовательном плане, в сфере безопасности и во всех других областях. Скоординированные азербайджано-турецкие военные учения – это мощный сигнал руководству Ирана и его сателлитам».
Характерно в этой связи заявление официального представителя Ирана Афифи Абеди, отметившей, что «сионистский режим, вероятно, сыграл важную роль в организации турецко-азербайджанских учений».
Иранские государственные СМИ пишут, что «Баку, развращенный влиянием Израиля, Турции и НАТО, превратился во врага Тегерана». Они называют Азербайджан «марионеткой сионистской сферы влияния», подчеркивая недопустимость и опасность для Ирана ситуации, при которой НАТО открыто поддерживает создание так называемого Туранского коридора, связывающего Турцию, Азербайджан и тюркские государства Центральной Азии.