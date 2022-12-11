Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 17:19

Иранский режим прибегнул к очередной провокации против Азербайджана, организовав в Нигерии акцию осуждения «преследований и пыток» в отношении члена «Движения мусульманского единства» Гаджи Талеха Багирзаде, отбывающего в настоящее время наказание в одной из тюрем. Как сообщает входящее в Корпус стражей исламской революции информационное агентство «Тасним», «нигерийские мусульмане собрались, чтобы осудить преследование в Азербайджане шиитского лидера Гаджи Талеха». Абдулла Муса, национальный секретарь Академического форума исламских движений, заявил участникам акции, собравшимся перед Национальной мечетью в столице Нигерии Абудже, что правительство Азербайджана «незаконно преследует» «Движение мусульманского единства».

Демонстранты, среди которых было много молодежи, вышли на улицы и скандировали лозунги «Смерть Америке, смерть Израилю». «Суть митинга в том, чтобы продемонстрировать солидарность с нашими братьями и сестрами в Азербайджане, особенно с их лидером Гаджи Талехом Багирзаде, - заявил Бала Хассан Баучи, еще один член исламского движения в Нигерии. – Мы используем эту возможность, чтобы призвать власти Азербайджана немедленно освободить их». Как сообщается, аналогичная акция была организована в нигерийском штате Кано, где сотни мусульман, среди которых были замечены координаторы КСИР, выразили солидарность с Гаджи Талехом. Следует напомнить в этой связи, что многие члены группы, называвшей себя ранее «Движением мусульманского единства», были арестованы в Азербайджане за сотрудничество с иранскими спецслужбами. В частности, несколько недель назад контрразведка Азербайджана пресекла деятельность нескольких участников этого движения, которым было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Исламской Республики Иран. Все это происходит на фоне нарастающей напряженности в отношениях между Баку и Тегераном. Как известно, недавно вооруженные силы Азербайджана и Турции провели в приграничных с Ираном районах, в Баку и на побережье Каспийского моря крупномасштабные совместные учения под кодовым названием «Братский кулак». Как сообщают в этой связи израильские СМИ, эти учения вызвали в Иране неподдельную панику.