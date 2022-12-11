Великобритания ввела санкции против высокопоставленных российских военных

Великобритания ввела санкции против 12 российских военачальников, говорится в заявлении на сайте британского правительства.

В ведомстве заявили, что санкции вводят в связи с ударами по украинской гражданской инфраструктуре. Всем новым фигурантам санкционного списка запрещено въезжать на территорию Великобритании, а их активы в стране будут заморожены.

The Moscow Times пишет, что под санкции попали директор Главного вычислительного центра Вооруженных сил России Роберт Баранов, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев, командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны Николай Паршин, командующий 35-й армией Александр Санчик, начальник штаба Западного военного округа Михаил Зусько, командующий ракетными войсками и артиллерией 1-ой танковой армии полковник Георгий Шуваев, начальник управления беспилотной авиации Александр Новиков, командующий четвертой танковой дивизией Евгений Журавлев, командир 3-й мотострелковой дивизии генерал-майор Алексей Авдеев и командир 144-й мотострелковой дивизии Олег Цоков.