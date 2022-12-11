Около 500 азербайджанских военных обеспечат новыми квартирами

478 азербайджанским военнослужащим будут предоставлены новые квартиры. Об этом было сказано на заседании комиссии, созданной в соответствии с указом президента Азербайджана от 28 декабря 2011 года «О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих азербайджанской армии».

На заседании комиссии на основании списка, представленного Министерством обороны, приняли решения о предоставлении полностью оснащенных квартир 478 военнослужащим, состоящим в очереди на жилье в Баку и Нахчыванской Автономной Республике. 20 из них – это семьи военнослужащих, ставших шехидами.

В целом в результате реализации указа на сегодняшний день за счет госсредств обеспечены жильем 2 686 военнослужащих, прослуживших 20 и более лет, а Министерством труда и социальной защиты населения - 26 семей военнослужащих-шехидов.