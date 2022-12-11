Украинцы ответили, какой видят победу над Россией

С началом войны все больше украинцев стали считать победой Украины освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым и Донбасс. В марте таких украинцев было 74%, в ноябре их стало 85%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Поддержка деоккупации всех территорий Украины без исключения абсолютна (более 80%) среди представителей всех регионов страны. "За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии – всего 8%. Несколько больше в эффективность подписания мирных соглашений с Россией верят жители востока и юга, а также поддерживающие отвоевание военным путем только территории, контролируемой на 24 февраля 2022 года", — указали социологи.

Согласно данным опроса, выросло число тех, кто поддерживает восстановление статуса Украины как ядерного государства (с 47% в 2019 году до 53% в 2022). В то же время во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбрало в качестве наилучшей гарантии безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России.

Опрос был проведен 20-21 ноября среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.