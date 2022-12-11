13 декабря в японском городе Нара между Государственным агентством по туризму Азербайджана и японским Агентством по туризму подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма».

С азербайджанской стороны документ подписал председатель ГАТ Фуад Нагиев, с японской – глава японского Агентства по туризму Коичи Вада.

Документ подписан в рамках визита азербайджанской делегации в Японию с целью развития взаимных туристических связей.