Фуад Нагиев подписал с Японией важный меморандум главное на этот час
13 декабря в японском городе Нара между Государственным агентством по туризму Азербайджана и японским Агентством по туризму подписан «Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма».
С азербайджанской стороны документ подписал председатель ГАТ Фуад Нагиев, с японской – глава японского Агентства по туризму Коичи Вада.
Документ подписан в рамках визита азербайджанской делегации в Японию с целью развития взаимных туристических связей.
В меморандуме подчеркивается важность укрепления дружественных связей между гражданами, расширения связей между туристическими организациями двух стран. Согласно меморандуму, в области продвижения туристских продуктов обе стороны будут осуществлять обмен опытом и информацией в сфере туризма, а также обмен материалами по продвижению, укреплять коммуникации между экспертами, поддерживать взаимное участие туристских агентств и поставщиков туристских услуг в международных туристских выставках и других мероприятиях, продолжат сотрудничество в рамках Всемирной туристской организации.
На встрече Фуад Нагиев сообщил, что целью визита является закладка основы сотрудничества с Японией в сфере туризма, отметив, что количество туристов, посещающих Азербайджан из Японии, невелико, и прямые рейсы между странами не осуществляются. Он выразил уверенность в том, что меморандум внесет большой вклад в развитие азербайджано-японских туристических связей, и отметил наличие широкого потенциала для привлечения японских туристов в нашу страну.
Коичи Вада выразил удовлетворение проведением такого мероприятия в период, когда отмечается 30-летие установления азербайджано-японских дипломатических отношений, и подчеркнул важность подписанного меморандума как новой возможности развития.
В рамках визита делегация Азербайджана во главе с Фуадом Нагиевым приняла участие в открытии 7-го Всемирного форума по гастрономическому туризму Всемирной туристской организации ООН.
На встрече состоялся обмен мнениями об инициативе «Бакинский процесс», выдвинутой президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, и о Всемирном форуме межкультурного диалога, который пройдет в нашей стране в следующем году. Было доведено до сведения усиление роли туризма в обеспечении мира и межкультурного диалога на планете, а также обеспечение традиционного партнерства Всемирной туристской организации в этом процессе.