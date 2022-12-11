Согласно публикации, производство противокорабельных ракет «Нептун» удалось наладить благодаря личному вмешательству президента Украины Владимира Зеленского. Первые ракеты поступили на вооружение базирующегося под Одессой подразделения ВСУ 20 февраля – за считанные дни до начала войны.

Боевое крещение произошло не позднее 26 февраля. Целью были российские десантные корабли, направлявшиеся в район Одессы и Николаева. Высадка десанта там могла изменить стратегическое положение на юге. Поражение зафиксировано не было, но БДК легли на обратный курс.

Когда военные и сотрудники КБ «Луч», разработавшего «Нептун», начали выяснять причину, по которой ракеты просто исчезли с приборов, они выявили у всей партии неполадку в одном и том же узле. Ее удалось устранить. По словам источников, речь идет о госизмене.

Около 16:00 13 апреля радар указал на присутствие крупной цели. В Черном море был только один корабль такого размера – крейсер «Москва». Он находился в 120 километрах от берега и считал себя вне досягаемости украинских радаров. Однако из-за крайне плотной облачности их сигнал, отразившийся от облаков, достиг корабля. Возможно, из-за погодных условий экипаж российско военного корабля ощущал себя в безопасности.

Источники в ВСУ опровергают публикации западных СМИ, согласно которым крейсер был обнаружен НАТО по просьбе Украины.

Как только корабль вошел в зону поражения, по нему были выпущены две ракеты. Полет «Нептунов» до цели занял около шести минут. Проблема состояла в том, чтобы установить поражение. Расчеты Bayraktar сообщили, что дрон ничего не увидит, если окажется выше облаков, и будет сбит, если опустится ниже их.

Но тут крейсер включил полный ход и устремился за буровые платформы, известные как «вышки Бойко», как бы пытаясь загородиться ими. К «Москве» устремились четыре других корабля, но не смогли подойти из-за начавшегося шторма. Наконец, из Крыма вышел тяжелый буксир. Только на этом этапе стало окончательно ясно, что повреждения критические. На следующий день шторм утих. Однако критическое время борьбы за живучесть было утрачено. Флагман начал уходить под воду на глазах у экипажей других кораблей Черноморского флота.