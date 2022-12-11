Хикмет Гаджиев: Находимся на связи с миротворцами

«Мы направили письма российским миротворцам, находимся на связи с их командующим». Так сказал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на встрече с представителями дипкорпуса.

По словам помощника президента, «...всем хорошо известно, что в годы оккупации и в период после освобождения территорий от оккупации вопросы, связанные с суверенитетом Азербайджана, вызывают серьезное беспокойство в нашем обществе. Поэтому активисты гражданского общества Азербайджана, представители НПО, другие активисты и группы собрались на пересечении дороги Шуша – Ханкенди – Лачин и выразили свой протест».

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что мнения протестующих соответствуют всем правовым рамкам, они предъявляют законные требования, не хотят ничего незаконного.