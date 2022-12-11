Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:05

После того, как ненастная погода замедлила ожидавшееся украинское наступление на восток от Херсона, в американской столице появилось время для рассуждений о том, какова будет следующая цель Киева. Большинство аналитиков согласны с тем, что несмотря на тяжелейшее положение украинских войск в районе Бахмута основное направление удара ВСУ будет на Мелитополь, чтобы разделить российские войска, выйти к Азовскому морю, освободив Мариуполь и лишить Россию сухопутного пути к Крыму.

А дальше... дальше Киев ставит амбициозную задачу деоккупировать весь полуостров Крым. Еще несколько месяцев назад эта задача казалась абсолютно невозможной. Но успехи ВСУ на поле боя постепенно убедили украинское руководство, что такая задача им по плечу. Но одновременно попытка взять Крым может стать исключительно опасной задачей. Оптимисты говорят: вот Путин предупреждал, что освобождение украинцами Херсона, который был объявлен территорией России, будет некоей «красной линией», после которой Москва может принять самые драматические меры, включая применение тактического ядерного оружия. И что произошло? А ничего не произошло. Это был типичный блеф. Но, как пишет влиятельный журнал Foreign Affairs, «то, что было блефом в отношении Херсона, может не быть блефом в отношении Крыма». «Путин, - продолжают аналитики журнала, очевидно отлично знающие настроения в Кремле, - может потерять Херсон и все, что угодно в Украине, принять и объяснить населению эти потери. Он может потерять даже Донбасс. Но для Путина потеря Крыма поставит вопрос о его выживании, и он сделает все возможное и невозможное, чтобы удержать полуостров». Самое опасное будет ядерной эскалацией. Путин часто прибегал к угрозам применить тактическое ядерное оружие, часто противореча саму себе. Украинские власти привыкли к этой риторике, они убеждены сами и убеждают западных своих союзников, что все эти угрозы надуманы.

Но в западных столицах к этим угрозам относятся очень серьезно. И есть те, кто полагает, что Крым может дать, пусть слабую, но надежду на достижение мирного договора. Так, например, считает газета Washington Post, которая выносит слова о «слабой надежде» в свой заголовок. Вспомним: в начале российской «специальной военной операции» против Украины президент Владимир Зеленский говорил, что цель Киева – заставить российскую армию вернуться на позиции до 24 февраля 2022 года. То есть сохранить за собой Крым, Донбасс, Луганск. Но потом, по мере успехов на поле боя, «территория расширилась», и Киев объявил, что намерен полностью деоккупировать всю национальную территорию, включая Крым. Какое-то время назад между западными столицами циркулировало никем, впрочем, не подтвержденное сообщение, что Украина и Россия могут договориться после освобождения остальной территории страны заморозить статус Крыма на 7 лет, в течение которых при активном вовлечении международного сообщества решить его судьбу. Имелось в виду, что на территории Крыма проживает довольно много переселенцев из России, они настроены пропутински и не собираются никуда уезжать. Решение о заморозке предполагало, в частности, проведение честного и прозрачного референдума (в отличие от того, что провели «зеленые человечки» Москвы в 2014 году) под тотальным контролем международных организаций. Но над таким планом в Киеве могут только посмеяться. Украинские власти твердо пообещали своему народу полностью освободить страну, и сдача Крыма может угрожать Зеленскому отставкой так же, как и Путину.

«Идея о том, что Украина каким-то образом может вернуться к статус-кво после 2014 года, является глупостью, потому, что это приведет к новой эскалации, - говорит Рори Финин, профессор, занимающийся украинскими делами в Университете Кембриджа. – Очень трудно представить себе, чтобы Украина чувствовала бы себя комфортной, отдав эту территорию и бросив на произвол судьбы миллионы людей». Так каков же выход? Лиана Фикс, сотрудница американского Совета по иностранным делам и Майкл Киммейдж, профессор истории в Католическом университете США опубликовали пространную статью в Foreign Affairs, которую мы уже упомянули под заголовком: «Идите медленно. Почему Украина не должна спешить брать полуостров». Для Владимира Путина Крым является абсолютно сакральным местом, его аннексия в 2014 году была главным достижением президента и главной гордостью Кремля. Помните слова Путина: «Крым вернулся в родную гавань».