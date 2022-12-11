В России требуют от казахстанского СМИ удалить «фейки» о войне

Редакция казахстанского издания «Власть» получила от Роскомнадзора (РКН) серию уведомлений с требованием удалить с сайта новости о российском вторжении в Украину.

В частности, это касалось сообщения об обстреле российскими ракетами Винницы и о числе погибших мирных жителей Мариуполя. В случае отказа выполнить требования Роскомнадзор пригрозил заблокировать ресурс на территории России.

В издании же заявили, что «его деятельность не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами. Редакция не намерена удалять указанные или любые другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение вне зависимости от того, какого мнения по этому поводу придерживаются в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру».