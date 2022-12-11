Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:35

Война в Украине вступила в зимнюю фазу, обе стороны снизили интенсивность боевых действий. Отмечается, правда, что украинская армия осуществляет эпизодические атаки на восточном направлении фронта. В частности, в соцсети выложено видео, на котором бойцы спецназа ВСУ KRAKEN освобождают два села в направлении города Сватово (Донецкая область). Но самые тяжелые бои по-прежнему идут за Бахмут. Российская армия и наемники ЧВК «Вагнер» уже девятый месяц безуспешно пытаются захватить этот небольшой провинциальный городок, практически, полностью разрушенный артиллерийскими ударами. Немецкий OSINT-аналитик Деф Мон проанализировал в своем блоге в Твиттере бои вокруг Бахмута и сообщил, что за девять месяцев российская армия продвинулась всего на 3-5 километров, а с 31 августа заняла порядка десяти квадратных километров территории, охватывающей несколько деревень и лесных полос. При этом потери россиян под Бахмутом исчисляются десятками тысяч.

По утверждению Мона, особую активность в боях проявляют наемники ЧВК «Вагнер». Аналитик связывает это с тем, что Евгений Пригожин пытается таким образом доказать Верховному главнокомандующему, что подразделения его частной военной компании проявляют большее мужество и мотивацию, нежели регулярные части Министерства обороны РФ. Пока россияне продолжают наступление на Бахмут, генерал Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, готовит, по мнению западных аналитиков, какой-то сюрприз. Ожидается, что усиление морозов и укрепление грунта позволят украинской армии начать новую, четвертую по счету контрнаступательную операцию. По данным журнала Forbes, направлением для четвертого контрнаступления может стать Запорожская область. К такому выводу американские журналисты пришли из-за активного обмена артиллерийскими ударами между российской армией и ВСУ, отмеченными наблюдателями в Пологовском и Гуляйпольском районах Запорожской области. В тот день артиллерия российской армии наносила удары по подразделениям ВСУ в направлении Гуляйполя, а украинцы атаковали районы сосредоточения россиян вокруг Пологова. И хотя такого рода артиллерийские дуэли не редкость, американские аналитики, обратив внимание на то, что ВСУ концентрируют вокруг Гуляйполя несколько механизированных бригад, называют этот населенный пункт возможным направлением четвертого контрнаступления украинской армии, командование которой ждет наступления рождественских морозов, чтобы двинуть в атаку тяжелую бронетехнику.

Главная цель удара в этом направлении — дойти до перешейка с Крымом, освободить Мелитополь и отрезать российскую группировку на Донбассе от линии снабжения с полуостровом Крым. Вместе с тем, военные эксперты отмечают малочисленность подразделений россиян и украинцев на Запорожском направлении. У русских здесь размещен лишь 291-й мотострелковый полк с двумя тысячами солдат и десятком единиц бронетехники, а с украинской стороны здесь дислоцированы 106-я часть сил территориальной обороны и 19-й стрелковый батальон общей численностью до 2 500 человек. Чтобы ВСУ могли осуществить контрнаступление из Гуляйполя до Крыма, необходимо преодолеть порядка 370 километров, а двумя бригадами такие задачи не решают. Уместно напомнить, что в каждом из двух предыдущих контрнаступлений, осуществленных ВСУ под Киевом в марте этого года, а также под Харьковом и Херсоном шесть месяцев спустя, участвовало не менее шести тяжелых механизированных бригад. Именно такими силами украинцы, продвинувшиеся в общей сложности на 320 километров, сумели выбить русских из Мелитополя, а затем освободить южную Херсонщину на левом берегу Днепра.

Для активизации действий на Запорожском направлении украинцы планируют выдвинуться на первом этапе на правый берег Днепра, после чего десантировать свой спецназ в южной части Кинбурнского полуострова, где Днепр впадает в Черное море. Но даже если подразделения российской армии не рискнут выдвинуться навстречу авангарду ВСУ, чтобы отвести возможный атакующий удар в направлении северо-востока от Мелитополя, они все равно будут на пути предполагаемого контрнаступления ВСУ. А это значит, что украинским вооруженным силам, чтобы гарантировать успех запорожского маневра, потребуется сосредоточить в этом направлении достаточно многочисленный и мощный атакующий кулак. Чему российская армия с высокой степенью вероятности попытается помешать с помощью своей артиллерии. Недавние удары по логистическим путям россиян и пунктам дислокации, расположенным в глубине фронта, также являются признаками подготовки ВСУ к атаке на Мелитополь с целью перекрыть коридор в Крым. В частности, судя по распространенным в соцсетях видеокадрам, 12 декабря украинская армия перерезала важную логистическую артерию российских войск вокруг Мелитополя и взорвала стратегически важный мост у города Константиновка.