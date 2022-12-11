Коррупция в Европарламенте: полиция изъяла €1,5 млн

Полиция Бельгии изъяла €1,5 млн в ходе обысков по делу о коррупции в Европарламенте при организации чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщила бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источники.

По информации Le Soir, во время обыска в доме экс-депутата Европарламента Пьера-Антонио Панцери в Брюсселе полиция изъяла около €600 тыс. Издание напоминает, что ранее полиция изъяла также около €600 тыс. при обыске в доме вице-президента Европарламента Евы Кайли. Суммарно полицейские изъяли около €1,5 млн, газета не уточняет, где еще проходили обыски.

9 декабря стало известно об аресте вице-президента Европарламента Евы Кайли. Ее и еще нескольких депутатов Европарламента обвиняют в получении денег от Катара. Кайли не признает свою вину.